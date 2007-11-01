Ющенко назначил губернатора Житомирской области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Юрия ЗАБЕЛУ председателем Житомирской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент освободил Юрия ПАВЛЕНКО от должности председателя Житомирской областной государственной администрации, избранного в парламент по списку блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

25 октября В.ЮЩЕНКО назначил Ю.ЗАБЕЛУ в.и.о. председателя Житомирской ОГА.

Ранее Житомирская областная организация партии “Народный Союз Наша Украина” просила Президента Виктора ЮЩЕНКО пересмотреть решение о назначении Юрия ЗАБЕЛЫ на должность временно исполняющего обязанности председателя Житомирской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, об этом шла речь в письмежитомирских «нашеукраинцев» главе государства.