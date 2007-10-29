Нашеукраинцы просят Ющенко прекратить эксперименты над Полесьем

Житомирская областная организация партии “Народный Союз Наша Украина” просит Президента Виктора ЮЩЕНКО пересмотреть решение о назначении Юрия ЗАБЕЛЫ на должность временно исполняющего обязанности председателя Житомирской областной государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской областной организации НСНУ, об этом говорится в письме житомирских «нашеукраинцев» к главе государства.

«Житомирская область сегодня имеет мощный кадровый потенциал специалистов, профессионалов государственной службы, и мы не понимаем почему за последних два года здесь меняется уже пятый губернатор. Очевидно, область стала полигоном для экспериментов над полесским краем. Именно поэтому мы считаем, что возглавить Житомирскую область должен человек, который годами работает на территории родной земли и понимает проблемы области», - говорится в письме Президенту.

Также авторы письма заявляют, что облорганизация НСНУ "не поддерживает и не понимает” назначения на должность руководителя Житомирской ОГА “человека, который изменяет партии ради карьеры".

"Члены Житомирской региональной организации партии “Народный Союз Наша Украина” глубоко обеспокоены назначениям Ю.ЗАБЕЛЫ, который до августа 2007 года был первым секретарем Социалистической партии Украины в Макаровском районе Киевской области - партии, которая была наказана украинским обществом за измену демократическим ценностям", говорится в письме.

Кроме того, в областной НСНУ считают недопустимой "работу данного лица на такой ответственной должности в Житомирской области” и убеждены, что Ю.ЗАБЕЛА “должен сам написать заявление о своей отставке".

Как сообщал УНИАН, Ю.ЗАБЕЛА был назначен руководителем Житомирской области 25 октября. До этого занимал должность председателя Макаровской райгосадминистрации Киевской области.