УДАР требует немедленно возобновить выплаты при рождении ребенка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политсилы.

«Начиная с 2005 года размер помощи при рождении ребенка увеличивался, однако, в январе текущего года ситуация с выплатами существенно осложнилась и стала критической», - отметил народный депутат, один из авторов запроса, Павел Розенко.

Политик подчеркнул, что ежедневно получает жалобы из разных регионов Украины о задержках с выплатами декретных и, по сути, замороженной программе выплаты "детских денег" при рождении.

В «УДАРе» отмечают также, что в особенно сложной ситуации оказались мамы, которые сами воспитывают детей, потому что для них часто эти деньги - единственные средства для содержания ребенка.

Народные депутаты считают недопустимыми заявления правительства, что, мол, деньги матерям выплатят на протяжении года. Ведь ребенка нужно кормить, одевать ежедневно, а не ожидать, пока чиновники решат, как исправить свою же ошибку.

В «УДАРе» требуют от правительства немедленно согласовать бюрократические механизмы и устранить преграды для получения справки в ЖЭКе о составе семьи, без которой управления труда и социальной защиты не имеют юридических возможностей назначать помощь при рождении ребенка, и срочно возобновить выплаты в полном объеме.