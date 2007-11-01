Томенко предлагает Аделаджи первым в Нигерию отправить Черновецкого

Инициатор акции “7 природных чудес Украины”, член БЮТ Николай ТОМЕНКО советует пастору церкви «Посольство Божье» Сандею АДЕЛАДЖИ в первую группу туристов с Украины в Нигерию включить мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя решение Нигерии, которое было принято при участии С.Аделаджи, с целью улучшения экономики своей страны открыть туристические маршруты для граждан Украины.

Кроме того, по словам М.Томенко, в эту группу должны быть включены не только мэр столици, но и депутаты Киеврады из блока Л.Черновецкого. “Для того, чтобы убедить украинцев, что Нигерия безопасная страна для туризма, духовный наставник мэра столицы Сандей АДЕЛАДЖА в первую туристическую группу должен включить самого ЧЕРНОВЕЦЬКОГО и депутатов его блока”, - сказал он.

По словам М.Томенко, на сегодня нельзя стопроцентно утверждать, что путешествие по Нигерии является безопасным занятием. “Если путешествие мэра столицы будет освещено в СМИ и окажется, что все нормально, то теоретически и другие наши граждане могут посещать Нигерию”, - прибавил он.