НУ-НС: никто из депутатов не отказывался и не откажется от коалиции с БЮТ

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона» опровергают информацию о том, что кандидат в депутаты от этой политической силы Игорь ПАЛИЦА отказался подписать обязательство присоединиться к демократической коалиции.

Об этом «Главреду» сообщил представитель НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

При этом он заявил, что проблемы со сбором подписей под обязательством присоединения к коалиции с БЮТ действительно имеют место. Однако речь идет «о технических аспектах, а не политических демаршах». По словам Р.ЗВАРИЧА, часть кандидатов от НУ-НС сейчас находятся на больничном, а кто-то в заграничной командировке. Фамилии тех, кто еще не успел поставить свой автограф под документом, Р.ЗВАРЫЧ «по этическим соображениям» называть отказался. Впрочем отметил, что подпись И.ПАЛИЦЫ под документом уже стоит: «Насчет этой фамилии я могу подтвердить: подпись ПАЛИЦЫ под обязательством действительно стоит».

Как сообщалось ранее, сегодня некоторые СМИ распространили информацию о том, что некоторые кандидаты в депутаты от НУ-НС отказались подписывать документ, свидетельствующий о том, что все члены будущей парламентской фракции поддерживают инициативы создания демократической коалиции с БЮТ. В их числе были названы секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ и И.ПАЛИЦА.