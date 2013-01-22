Тимошенко говорит, что около нее ставят еще одну бронированную дверь

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, об этом говорится в обращении экс-премьера в связи с выдвижением ей обвинений в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

"Сейчас, когда я пишу это обращение, тюремщики устанавливают новые дополнительные бронированные двери у меня. Зачем меня так охраняют сотни спецназовцев в камуфляже с автоматами? Так же зарешечивают сегодня в Украине свободу граждан, свободу слова, свободу собраний, справедливость, право жить. Но куда бы сегодня Янукович не пристраивал автоматы, они стреляют смертельными очередями в него самого ", - написала Ю.Тимошенко.