Тимошенко говорит, что около нее ставят еще одну бронированную дверь
19:14, 22 января 2013Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет об усилении мер охраны в харьковской клинике, где она находится на лечении.
Юлия Тимошенко сообщила, что тюремщики устанавливают новые дополнительные бронированные двери около нее
Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, об этом говорится в обращении экс-премьера в связи с выдвижением ей обвинений в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.
"Сейчас, когда я пишу это обращение, тюремщики устанавливают новые дополнительные бронированные двери у меня. Зачем меня так охраняют сотни спецназовцев в камуфляже с автоматами? Так же зарешечивают сегодня в Украине свободу граждан, свободу слова, свободу собраний, справедливость, право жить. Но куда бы сегодня Янукович не пристраивал автоматы, они стреляют смертельными очередями в него самого ", - написала Ю.Тимошенко.
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