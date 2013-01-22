Тягнибок не горит желанием создавать единую оппозиционную партию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в комментарии журналистам относительно сегодняшнего обращения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об объединении оппозиционных сил после возложения по случаю Дня Соборности Украины цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве.

В церемонии также принял участие лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

В частности, А.Яценюк заявил, что объединение оппозиционных партий является общей политической позицией его и Ю.Тимошенко. «Это было одно из политических обязательств, которые были определены декларацией единства, которая была подписана между Юлией Тимошенко и мною. Одна из основных задач - формирование единой объединенной демократической партии», - сказал он.

А.Яценюк подчеркнул, что такая партия должна быть способна побеждать не только на парламентских, но и на президентских выборах, и оппозиционные силы движутся к выполнению этой задачи.

Лидер ВО “Свобода” не поддержал позицию А.Яценюка. “Политическая партия существует для того, чтобы объединить людей с общим мировоззрением. В данном случае мы, украинские националисты, видим своей задачей и своей перспективой тесно сотрудничать с другими политическими государственническими силами, с которыми мы сегодня и сотрудничаем. Но я не думаю, что целесообразно, скажем, создавать политическую силу, где будут представлены люди, имеющие разные идеологии. Тем более, что мы уже убедились в том, что мы, представители трех партий, по-разному глядя на многие аспекты нашей жизни, все-таки находим общий язык, который потом выливается в общие действия”, - сказал О.Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, сегодня в своем обращении к украинцам и соратникам Ю.Тимошенко подчеркнула, что главной задачей на следующий год является углубление единства и создание стойкой, хорошо скоординированной оппозиционной коалиции в составе «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа».

«Идеальный вариант – продолжение объединительных процессов оппозиционных сил, создание единой партии...», - подчеркнула Ю.Тимошенко.