Больницу Тимошенко окружил «Беркут»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», по словам народного депутата Олега Медуницы, находящегося на месте событий, сегодня утром он и другие народные депутаты встретились с главврачом, который пообещал, что в 12.00 к Ю.Тимошенко пустят ее защитника, народного депутата Сергея Власенко.

«Но после этого на территорию больницы приехал целый автобус сотрудников спецподразделения «Беркут», которые зашли с черного хода и поднялись на этаж, где находится Юлия Тимошенко», - сказал народный депутат.

При этом, по словам О.Медуницы, главврач не смог ответить на вопрос, кто вызывал «Беркут» и что они делают на территории больницы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь харьковской областной организации ВО “Батькивщина” Юлия Германова, в Харьков прибыли народные депутаты Арсен Аваков, О.Медуница, Валерий Головко и С.Власенко. По словам Ю.Германовой, около 11.00 С.Власенко не пустили к Ю.Тимошенко.

По ее словам, С.Власенко не объяснили, почему в 11.00 нельзя зайти к экс-премьеру.

Ю.Германова отметила, что народные депутаты поднялись на 9-й этаж больницы, чтобы убедиться, что С.Власенко в 12.00 допустили на встречу к Ю.Тимошенко.

А.Аваков, О.Медуница и В.Головко сопровождают С.Власенко, но не намерены добиваться встречи с Ю.Тимошенко.