Яценюк просит ЕС, чтобы оппозиция представляла Украину на саммите

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сообщил вчера журналистам перед встречей с послами стран ЕС в Украине.

“Я буду предлагать нашим европейским друзьям, чтобы перед саммитом Украина-ЕС обязательно лидеры европейских государств встретились с украинской оппозицией для того, чтобы услышать нашу позицию, и для того, чтобы помочь Украине действительно стать европейской страной, и для того, чтобы прекратились политические преследования”, - сказал А.Яценюк, подчеркнув важность подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В то же время он отметил, что без решения внутриполитических проблем, в первую очередь вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, такой путь невозможен.

“Поэтому нынешняя наша встреча направлена не только на новую форму сотрудничества с ЕС, но и на то, чтобы ЕС осознал, что Украина представлена как украинской властью, так и украинской оппозицией. И мы надеемся, что перед саммитом Украина-ЕС украинская оппозиция получит возможность высказаться и получит возможность быть услышанной”, - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, саммит Украина-ЕС запланирован на 25 февраля в Брюсселе.