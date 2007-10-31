Ющенко не прочь подписать еще один Универсал
Президент приветствует предложение регионалов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не против подписания нового Универсала национального единства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции для украинских журналистов в Бухаресте.
Президент заметил, что сегодня ознакомился с некоторыми комментариями, в которых речь идет о необходимости подписания нового Универсала национального единства. «Я это буду приветствовать», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он отметил, что на внеочередных парламентских выборах победила демократическая коалиция, и она должна формировать власть, но при этом нельзя забывать об оппозиции.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо предоставить права оппозиции. «Я как Президент уважаю силы, которые победили, и я как Президент буду уважать оппозицию», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он заметил, что сегодня, возможно, уникальный момент, когда украинский политикум от противостояния и взаимоуничтожения может перейти к взаимопониманию и сотрудничеству.
Как считает В.ЮЩЕНКО, необходимо определить формат взаимоотношений большинства и оппозиции. «Если для этого необходимо поделиться местами в руководстве парламента, я первый поддержу такую стратегию. Если для этого необходимо поделиться местами в руководстве правительства, я первый поддержу такую стратегию», - сказал он.
Президент отметил, что нацеливает своих союзников, коллег не на противостояние, а на понимание. Он заявил, что все политические силы должны взять на себя ответственность, поладить и таким образом привнести спокойствие в страну.
Как сообщал УНИАН, 29 октября кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО выразил мнение, что основным политическим игрокам следует вернуться к идеям Универсала национального единства и найти общий курс развития страны.
По его мнению, подписание Универсала национального единства было попыткой найти общий курс. «Это был очень важный шаг к консолидации политических элит», - сказал он и выразил сожаление, что не все политики подписали настоящий документ.