Ющенко не прочь подписать еще один Универсал

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не против подписания нового Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции для украинских журналистов в Бухаресте.

Президент заметил, что сегодня ознакомился с некоторыми комментариями, в которых речь идет о необходимости подписания нового Универсала национального единства. «Я это буду приветствовать», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что на внеочередных парламентских выборах победила демократическая коалиция, и она должна формировать власть, но при этом нельзя забывать об оппозиции.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо предоставить права оппозиции. «Я как Президент уважаю силы, которые победили, и я как Президент буду уважать оппозицию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что сегодня, возможно, уникальный момент, когда украинский политикум от противостояния и взаимоуничтожения может перейти к взаимопониманию и сотрудничеству.

Как считает В.ЮЩЕНКО, необходимо определить формат взаимоотношений большинства и оппозиции. «Если для этого необходимо поделиться местами в руководстве парламента, я первый поддержу такую стратегию. Если для этого необходимо поделиться местами в руководстве правительства, я первый поддержу такую стратегию», - сказал он.

Президент отметил, что нацеливает своих союзников, коллег не на противостояние, а на понимание. Он заявил, что все политические силы должны взять на себя ответственность, поладить и таким образом привнести спокойствие в страну.

Как сообщал УНИАН, 29 октября кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО выразил мнение, что основным политическим игрокам следует вернуться к идеям Универсала национального единства и найти общий курс развития страны.

По его мнению, подписание Универсала национального единства было попыткой найти общий курс. «Это был очень важный шаг к консолидации политических элит», - сказал он и выразил сожаление, что не все политики подписали настоящий документ.