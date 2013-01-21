На Банковой - столкновение молодых оппозиционеров с любителями объятий

Возле Администрации Президента произошло небольшое столкновение между представителями оппозиционных молодежных организаций, которые требуют освобождения политзаключенных, и активистами организации “Молодежь. Украина. Власть”, которая выступает за учреждение в Украине праздника Дня объятий.

Как передает корреспондент УНИАН, еще до начала акции оппозиции с обеих сторон улицы Банковой представители организации “Молодежь. Украина. Власть” проводили акцию с требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу издать указ об учреждении в Украине праздника Дня объятий и сделать этот день выходным.

В этой акции принимают участие несколько десятков молодых людей.

После того, как началась акция оппозиционных молодежных организаций, акция в поддержку легализации Дня объятий продолжалась. Участники обоих митингов находятся рядом.

В какой-то момент участники акции в поддержку экс-премьера Юлии Тимошенко начали кричать о провокации со стороны представителей другого митинга, началась небольшая потасовка, но она быстро закончилась.

Сейчас оба митинга продолжаются.

***Во всем мире 21 января отмечается один из наиболее необычных праздников - Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национальный день объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, дружески обнять в этот день можно даже незнакомого человека.