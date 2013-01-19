Азаров считает реальным попасть в сотню стран по легкости ведения бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал в ходе встречи с иностранными инвесторами.

“Мною поставлена задача войти в 100 стран по рейтингу ведения бизнеса. Я думаю, что эта задача вполне реальная”, - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что по категории легкости регистрации предприятий Украина поднялась на 66 позиций за один год.

Напомним, 17 января Президент Украины Виктор Янукович заявил, что в этом году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса.

В.Янукович напомнил, что в прошлом году Украине удалось подняться на 15 пунктов и занять 137-е место в рейтинге стран по легкости ведения бизнеса. Президент выразил убеждение, что Украина могла бы занять и более высокое место.