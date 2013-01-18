Тимошенко наотрез отказалась ехать в суд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, осужденная Ю.Тимошенко под личную подпись была ознакомлена с вызовом ее в Киевский районный суд Харькова для участия в судебном заседания 18 января.

«Однако осужденная опять подала письменное заявление о том, что она не будет принимать участие в заседании суда», - отметили в пенитенциарной службе, добавив, что Ю.Тимошенко в тринадцатый раз подряд отказывается прибыть по вызову суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, в 16.00 состоится заседание Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.