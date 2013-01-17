Эксперт рассказал, какая польза Украине от председательства в ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола «Председательство Украины в ОБСЕ: формальность или историческая возможность?» в Институте Горшенина.

«Я бы использовал это председательство для продвижения ключевого приоритета Украины в этом году - подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь среди стран-членов ОБСЕ - значительная часть стран ЕС. Я бы ставил дополнительные приоритеты, которые касаются европейской интеграции», - сказал он.

В.Чалый считает, что Украина должна использовать председательство в ОБСЕ для контактов на разных уровнях. «Основные моменты связаны с возможностью контактов. Когда была борьба за это председательство еще в 2009 году, переговоры со странами, тогда именно это рассматривалось как площадка для двусторонних встреч, для многосторонних встреч. Где мы еще встретимся с Австралией, Монголией?»,- сказал он.

В то же время он добавил: «Я не думаю, что вообще председательство в ОБСЕ будет направлено внутрь страны, на реформы в стране, это будет внешнее измерение».

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря этого года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года при условии прогресса со стороны Украины в сфере реформ избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

Сейчас Соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.