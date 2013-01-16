Кабмин таки одобрил законопроект, который должен похоронить махинации с офшорами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на министра Александра Клименко.

В Миндоходов напомнили, что законопроект был разработан Государственной налоговой службой совместно с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers с учетом лучшего международного опыта в этой сфере. Документ был публично представлен в декабре 2012 года представителям крупного бизнеса, а также национальным и иностранным инвесторам. Затем в течение месяца он активно обсуждался в деловых кругах. Как утверждают в Миндоходов, все пожелания налогоплательщиков, не противоречащие интересам государства, были учтены в финальной версии законопроекта.

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«Мы провели очень серьезную работу и продемонстрировали пример нового формата работы власти и бизнеса. Мы достигли понимания по срокам внедрения инициативы и по способам администрирования с представителями бизнеса, чья деятельность непосредственно сопряжена со сферой применения законопроекта. Мы согласовали все технические нюансы, а главное – получили полную поддержу бизнеса в необходимости внедрения механизма трансфертного ценообразования», - цитирует пресс-служба А. Клименко.

По его словам, имплементация национальных стандартов трансфертного ценообразования – один из важнейших аспектов экономической политики государства. «Это принципиально с точки зрения социальной справедливости: налоги должны быть уплачены там, где размещены производственные мощности и создается основной доход», - уверен министр.

В Миндоходов также обратили внимание, что объединение баз данных налоговой и таможенной служб и создание современной ІТ-инфраструктуры позволит эффективнее контролировать экспортные операции и предупреждать возможные потери бюджета от реализации товаров связанными лицами по нерыночным ценам.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Госналогслужба Украины, входящая сейчас в состав Министерства доходов и сборов, инициировала принятие Верховной Радой законопроекта о трансфертном ценообразовании, позволяющего укоренить практику уплаты налогов в стране производства товаров, устанавливать справедливые цены на товары, уйти от термина «офшор», а также установить предельный размер торговой наценки по внешнеторговым операциям для трейдеров в размере 5%. Принятие законопроекта, по подсчетам налоговиков, может дополнительно принести в бюджет порядка 20 млрд грн налогов с доходов компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность с использованием связанных лиц и офшорных схем.

Согласно законопроекту, контроль за трансфертным образованием будет осуществляться лишь в случаях, если объем операций налогоплательщика с контрагентом превышает 50 млн грн. Более того, соответствующую отчетность налогоплательщики будут подавать раз в год – не позднее 1 мая следующего за отчетным года. Миндоходов будет вести удаленный анализ корпоративной информации – без вмешательства в деятельность бизнеса, причем проверки будут проводиться только в случае неподачи документов или выявления нарушений налоговыми органами.

Законопроект будет подан на рассмотрение в парламент на ближайшей сессии.