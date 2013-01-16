Эксперты: Закон против кнопкодавства - ничто иное, как очковтирательство

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня выразили во время пресс-конференции директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и политолог Константин Матвиенко.

По мнению К.Матвиенко, эта инициатива оппозиции является ни чем иным, “как очковтирательством”.

“Они зарегистрировали законопроект об ответственности за голосование за себя и того парня… Они прекрасно знают, что его не примут”, - сказал политолог.

К.Матвиенко отметил, что представители большинства не заинтересованы в принятии данного закона.

В свою очередь, В.Бала заметил, что принятие любого решения должно быть подготовлено. “Этим законопроектом оппозиция пошла в наступление, не разведав реальной ситуации”, - сказал он.

В.Бала отметил, что чем больше оппозиция делает громких заявлений и не достигает желаемого результата, меньше будет ее уровень доверия у граждан. “Потому, если такие вещи затеваются, то нужно понимать, каким будет результат. Нужно было выстроить такую систему прохождения данного документа, чтобы он был принят. На сегодняшний день я не вижу такой работы, чтобы большинство проголосовало”, - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Арсений Яценюк (фракция “Батькивщина”), Виталий Кличко (фракция “УДАР”) и Андрей Тягнибок (фракция “Свобода”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины».

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, Верховной Рады Крыма и местных советов.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 351-1 «Нарушение порядка голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины», которой предусматривается, что голосование с помощью электронной системы народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.