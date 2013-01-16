Завтра в Украине - до 9° тепла

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре, добавив, что лишь в восточных областях и Приазовье ночью без осадков.

В Украине местами туман; на дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западе на северный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура на протяжении суток 0-5° тепла, на западе, а ночью и в восточных областях 0-5° мороза, в Крыму и южных областях днем 4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно, небольшие осадки, преимущественно дождь; туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области на протяжении суток 0-5° тепла; в Киеве на протяжении суток 1-3° тепла.