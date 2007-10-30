Ющенко едет в Румынию

30-31 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Румынию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в рамках визита Президент Украины проведет встречи с Президентом Румынии Траяном БЕСЕСКУ, премьер-министром Румынии Келином ПОПЕСКУ, председателем Сената Парламента Румынии Николае ВЕКЕРОЙ, председателем Палаты Депутатов Парламента Румынии Богданом ОЛТЯНУ. Кроме того, В.ЮЩЕНКО встретится с Патриархом Румынской Православной Церкви Даниэлем.

30 октября под председательством Президентов Украины и Румынии состоится первое заседание Украинско-румынской Совместной Президентской Комиссии.

В рамках официального визита запланировано подписание ряда украинско-румынских двусторонних документов.

Как сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, планируется, что на встречах будут обсуждены вопросы двустороннего украинско-румынского сотрудничества, в частности, межрегиональное и трансграничное сотрудничество, торгово-экономические отношения, энергетическая отрасль, сотрудничество в гуманитарной и консульской сферах.

А.ЧАЛЫЙ также отметил, что во время двусторонних переговоров стороны обсудят вопросы решения региональных замороженных конфликтов, в частности, Приднестровского и Косовского.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено вопросу европейской энергетической безопасности.

Среди важных вопросов, которые планируется затронуть во время официального визита в Румынию – обеспечение прав и свобод украинского национального меньшинства в Румынии.

Недавно Президентом Украины было инициировано подписание общеевропейской декларации «Общая Европа – общая память». В контексте этой инициативы Президент Украины планирует передать Президенту Румынии списки румын, которые погибли в Украине в 1944-1954 годах.

В.ЮЩЕНКО также намерен обратиться к румынской стороне с просьбой присоединиться к процессу признания международным сообществом Голодомора 1932-1933 гг. актом геноцида украинского народа.