Оппозиция оставила блокировать президиум ВР аж одного депутата (фото)
15:37, 10 января 2013Политика
4116 0
Сейчас президиум ВР, который сегодня заблокировали оппозиционные фракции, охраняет лишь один народный депутат от ВО «Батькивщина» - Юрий Вознюк.
Трибуну ВР блокирует аж один оппозиционер / Фото: Тиждень.ua
Вознюк сидит в кресле спикера, пишет Тиждень.ua.
Кроме Вознюка, в президиуме и вокруг трибуны нет никакого другого депутата от оппозиции. Еще 8 оппозиционеров ходят по сессионному залу.
Тем временем продолжаются переговоры лидеров фракций и руководства парламента о разблокировании работы парламента.
По теме: В оппозиции обещают держать блокаду, пока не будут приняты их условия
Как сообщалось, основным требованием ВО «Батькивщины» является внесение в повестку дня вопросов, связанных с освобождением Юлии Тимошенко, а ВО «Свобода» требует соблюдения принципа персонального голосования, в частности, путем немедленного подключения системы «Рада-3».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter