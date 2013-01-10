Оппозиция оставила блокировать президиум ВР аж одного депутата (фото)

15:37, 10 января 2013
Политика
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Сейчас президиум ВР, который сегодня заблокировали оппозиционные фракции, охраняет лишь один народный депутат от ВО «Батькивщина» - Юрий Вознюк.

Трибуну ВР блокирует аж один оппозиционер / Фото: Тиждень.ua

Вознюк сидит в кресле спикера, пишет Тиждень.ua.

Кроме Вознюка, в президиуме и вокруг трибуны нет никакого другого депутата от оппозиции. Еще 8 оппозиционеров ходят по сессионному залу.

Тем временем продолжаются переговоры лидеров фракций и руководства парламента о разблокировании работы парламента.

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Как сообщалось, основным требованием ВО «Батькивщины» является внесение в повестку дня вопросов, связанных с освобождением Юлии Тимошенко, а ВО «Свобода» требует соблюдения принципа персонального голосования, в частности, путем немедленного подключения системы «Рада-3».

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