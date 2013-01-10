Двум фракциям в ВР понадобился перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил по требованию двух фракций председатель ВР Владимир Рыбак.

В то же время В.Рыбак не уточнил, какие именно фракции настаивали на объявлении перерыва.

Спикер заметил, что перерыв связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций по вопросам повестки дня.

Как известно, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об освобождении Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Игоря Соркина.