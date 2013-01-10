Двум фракциям в ВР понадобился перерыв
10:34, 10 января 2013Политика
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В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 10.45.
Депутаты ушли на перерыв
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил по требованию двух фракций председатель ВР Владимир Рыбак.
В то же время В.Рыбак не уточнил, какие именно фракции настаивали на объявлении перерыва.
Спикер заметил, что перерыв связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций по вопросам повестки дня.
Как известно, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об освобождении Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Игоря Соркина.
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