Янукович поздравил Кравчука с 79-летием
10:07, 10 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил экс-президента Леонида Кравчука с днем рождения.
Кравчуку исполняется 79 лет
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешной реализации всех планов и замыслов. Пусть тепло семейного уюта надежно защищает Вас от жизненных неурядиц, а в будущем ожидает много лет, наполненных полезными делами и земными радостями», - говорится в приветствии.
Сегодня Л.Кравчуку исполняется 79 лет.
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