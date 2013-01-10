Янукович поздравил Кравчука с 79-летием

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешной реализации всех планов и замыслов. Пусть тепло семейного уюта надежно защищает Вас от жизненных неурядиц, а в будущем ожидает много лет, наполненных полезными делами и земными радостями», - говорится в приветствии.

Сегодня Л.Кравчуку исполняется 79 лет.