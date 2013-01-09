Кожару и Лаврова в Черновцах сделали почетными докторами наук

Ученый совет Черновицкого Национального университета им. Юрия Федьковича на своем внеочередном заседании присвоила звания «Почетных докторов наук ЧНУ» министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре и министру иностранных дел России Сергею Лаврову, которые 14 января проведут в стенах учебного заведения межгосударственную встречу.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении на заседании Ученого совета ректор ЧНУ им. Ю.Федьковича профессор Степан Мельничук сказал, что обоим правительственным чиновникам «стоит присвоить это звание за их помощь во время номинации ЧНУ на включение в список памятников архитектуры ЮНЕСКО».

В обсуждении предложенных кандидатур приняли участие деканы и заведующие кафедрами. Большинством голосов Ученый совет проголосовал за присвоение званий Почетных докторов наук министрам Украины и России.

Планируется, что 14 января, во время пребывания в Черновцах, им торжественно будут вручены мантии и дипломы.

Как сообщал УНИАН, 14 января в г. Черновцы запланировано проведения очередного, седьмого заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством министра иностранных дел Украины Л.Кожаре и министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова.