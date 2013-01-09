Тюремщики говорят, что часовой в палате Тимошенко находится правомерно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский, комментируя по просьбе журналистов упреки защитников Ю.Тимошенко о незаконности пребывания охраннника в палате экс-премьера.

“Это регламентировано нашим ведомственным приказом, который заверило Министерство юстиции. Там написано четко, как осуществляется охрана лечебных учреждений. Там расписаны посты, и один из постов - непосредственно в палате, где находится больной. Поэтому непосредственно с ней в палате находится часовой, женщина. Только женщины и всегда только женщины”, - отметил А.Лапинский.

В то же время он подчеркнул, что в комнате, где Ю.Тимошенко принимает душ, а также в туалете, никаких средств видеонаблюдения не установлено. По словам А.Лапинского, в палате Ю.Тимошенко установлены две видеокамеры. В коридоре на 9-ом этаже больницы - еще одна видеокамера.

А.Лапинский подчеркнул, что они не записывают видеоматериал. “В душе никогда не было видеонаблюдения. Это домыслы. Всего три видеокамеры. Две видеокамеры в палате, одна - в коридоре. Они работают в режиме он-лайн, не на запись”, - заверил А.Лапинский.

По его словам, установление видеонаблюдения за заключенными - общеевропейская практика.

А.Лапинский подчеркнул, что видеонаблюдение в палате Ю.Тимошенко установлено для того, чтобы обеспечить ее безопасность. “Наблюдение, установленное в палате Тимошенко, установлено для того, чтобы обеспечить ее безопасность, охрану и обеспечить, чтобы к ней не проникли посторонние лица. Это все направлено на сохранение ее здоровья и жизни”, - сказал он.

По словам А.Лапинского, Окружной административный суд Киева раньше отклонял жалобы защиты Ю.Тимошенко на якобы незаконное видеонаблюдение и пребывание охранника в палате экс-премьера.