Азаров завтра засядет с министрами
21:52, 08 января 2013Политика
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Завтра, 9 января 2013 года, под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Завтра состоится заседание Правительства
Начало мероприятия в 10:00.
Во время заседания Правительства запланировано проведение брифингов с участием министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка и председателя Государственного агентства земельных ресурсов Сергея Тимченко.
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