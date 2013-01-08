Азаров завтра засядет с министрами

Завтра, 9 января 2013 года, под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал. Начало мероприятия в 10:00. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифингов с участием министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка и председателя Государственного агентства земельных ресурсов Сергея Тимченко.

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