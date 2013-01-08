Турция приостановила движение судов через Босфор
21:21, 08 января 2013Политика
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Движение судов по Босфору в обе стороны приостановлено из-за резкого снижения видимости.
Босфор закрыт для движения судов
Основной авиаперевозчик Турции Turkish Airlines из-за мощных снегопадов отменил 76 рейсов, пишет Зеркало недели со ссылкой на РИА "Новости".
Снегопады, которые продолжаются второй день, заставили власть Турции закрыть во вторник, 8 января, пролив Босфор для движения судов из-за резкого падения видимости.
В понедельник из-за плохих погодных условий суда также двигались с перебоями.
Как сообщает GAC, пролив Дарданеллы с другой стороны Мраморного моря остается открытым для судоходства.
Через проливы Босфор и Дарданеллы, находящихся под юрисдикцией Турции, проходят ключевые морские маршруты транспортировки нефти, зерна и других ценных грузов из стран черноморского побережья.
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