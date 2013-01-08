«Парк Киевская Русь» созывает друзей на Старый Новый год

12-13 января 2013 года «Парк Киевская Русь» приглашает всех своих проверенных временами и совсем новых друзей на захватывающее празднование Старого Нового года.

В эти дни в Парке можно будет посетить главную резиденцию самого достоверного Деда Мороза, бесплатно покататься на санях, увидеть выступления конного театра. Гости Древнего Киева смогут принять участие в битве хороводов, посоревноваться в конкурсе на самый большой снежный шар.

Также всех ожидает средневековый флешмоб «Массовое валяние в снегу», а установленный рекорд будет внесен в «Книгу рекордов «Парка Киевская Русь». Дети дошкольного возраста и школьники посещают Парк бесплатно, для пенсионеров действуют скидки на вход. «Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачив Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами, которые с 10:00 каждые два часа отправляются от станции м. Выдубичи, или собственным транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/.

Для журналистов в субботу, 12 января, будет организован пресс-тур. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.