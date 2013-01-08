Под одесскую мэрию зря согнали милицию - обошлось без штурма

В частности, у здания исполкома были установлены высокие металлические парапеты, за которыми встали 50 сотрудников милиции.ак передает корреспондент УНИАН, такие меры связаны с попыткой штурма 21 декабря горсовета представителями ВО «Свобода» и недавним заявлением члена парламентской фракции «Свобода» Павла Кириленко о том, что представители этой политсилы будут навещать одесского мэра Алексея Костусева на каждой сессии муниципального собрания.

Однако сегодня со стороны «свободовцев» или представителей других политических сил не было ни попыток пройти в здание горсовета, ни пикетирования мэрии.

Заседание проводил вице-мэр Николай Ильченко, замещающий ушедшего в 10-дневный отпуск А.Костусева.

Члены исполкома, в частности, рассмотрели вопросы подготовки к проведению промежуточных выборов депутата Одесского горсовета VI созыва по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 13 вместо избранного в состав парламента Геннадия Труханова, ранее возглавлявшего фракцию Партии регионов.

Горисполком заслушал и утвердил проекты решений «Об определении и оборудовании мест для размещения печатных и других агитационных материалов по промежуточным выборам депутата Одесского горсовета» и внес представления в Одесский теризбирком о создании избирательных участков для проведения промежуточных выборов депутата Одесского горсовета.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря во время принятия горосоветом бюджета Одессы на 2013 год у здания мэрии произошла стычка большой группы предпринимателей и активистов ВО «Свобода» с представителями охранной фирмы, не допустившими в зал заседаний народного депутата от ВО «Свобода» П.Кириленко. Представители этой политсилы, обманутые инвесторы и предприниматели рынков пытались штурмом взять здание мэрии, в которой проходило заседание сессии городского совета. Участники штурма взломали входную дверь в горсовет.

Одесская городская организация ВО «Свобода» обвинила охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.

Прокуратура Одессы инициировала уголовное производство по факту штурма мэрии Одессы, в ходе расследования которого были задержаны, а затем арестованы, согласно санкции Приморского райсуда города 4 одессита, в том числе 3 предпринимателя и помощник народного депутата. Накануне Нового года суд постановил решение об освобождении их из-под стражи под залог.