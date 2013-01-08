Тимошенко «опять в порядке исключения» разрешили пообщаться по телефону

Общение происходило в течение одного часа, сообщает пресс-служба ГПтС.

«Как раньше уже неоднократно сообщалось, несмотря на отсутствие технических возможностей, все заявления осужденной Ю.Тимошенко относительно осуществления ею телефонных разговоров во время пребывания в ЦКБ «Укрзалізниці» руководством Качановской исправительной колонии (№54) удовлетворяются», - говорится в сообщении.