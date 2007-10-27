Янукович призывает ПР до конца бороться за широкую коалицию

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Партия регионов обязана до конца бороться за создание широкой коалиции.

Об этом говорится в его статье в еженедельнике “Зеркало недели” № 40 (27 октября - 2 ноября), посвященной 10-летию Партии регионов.

“Сейчас Партия регионов обязана до конца бороться за создание коалиции национального единства - это единственно возможный путь, которого ожидает от политиков страна”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что сейчас ни одна из политических сил не в праве заявить, что она в состоянии самостоятельно объединить Украину.

По его словам, в отличие от политических сил, которые были представлены на досрочных выборах различными блоками, Партия регионов являет собой монолитную силу, которой не грозит перспектива рассыпаться в результате внутриблоковой борьбы за власть. “Мы единственные, кто может гарантировать выполнение взятых на себя обязательств, не опасаясь сопротивления со стороны так называемых союзников, которые на самом деле заинтересованы в ослаблении друг друга”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Однако, по словам премьер-министра, Партия регионов понимает, что когда речь идет о будущем страны, цена за неминуемое поражение политиков-популистов может оказаться слишком высокой. “Только вместе, только сообща мы сможем вывести страну на путь ускоренного социально-экономического развития. И Партия регионов готова ради этой высокой цели идти на разумные уступки при условии, что противоположная сторона проявит такую же гибкость”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Если этого не произойдет, отметил он, то вся ответственность за возможные последствия ляжет тяжелым грузом на “бело-оранжевый” альянс и лично на Президента Украины.