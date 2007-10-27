Ющенко назвал условия консолидации нации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что консолидировать украинскую нацию можно только после честной дискуссии относительно неотложных проблем вопросов общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам сегодня в Киеве.

«Я убежден, что примирение начнет работать лишь тогда, когда мы начнем решать именно наболевшее и то, что мешает нам это делать», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что для развития Украинского государства, развития его экономического потенциала нужна стабильность, необходимо политическое спокойствие, и прежде всего, это касается стабильности в законодательном органе украинской власти. «Этого пока не хватает, но я убежден, что дорога, которую мы сейчас проходим, нас подводит к тому, что мы найдем то понимание, компромисс, толерантность», - сказал Президент.

По мнению В.ЮЩЕНКО, решить проблемные вопросы, такие как НАТО, русский язык, признание ОУН-УПА и тому подобное можно только путем публичного обсуждения. «Проблемы прошлого мы можем оставить прошлому только тогда, когда мы воспитаем открытое гражданское общество, которое будет понимать, что любые проблемы, - это не проблемы кого-то во власти, это наши собственные проблемы», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО считает, что все проблемы можно решить через терпимость, правдивость, лучшее знание истории. «Поверьте, если мы говорим о единстве нации, то мы должны говорить о вопросах, которые мешают этому объединению, этой консолидации. Если мы будем делать вид, что у нас на все уже даны ответы, безусловно, мы искреннее, органическое единство откладываем на завтра, и это задерживает нас в развитии. Я убежден, что украинцы сегодня должны быть более открытыми друг к другу на востоке и на западе, а политические партии должны быть менее агрессивными относительно комментариев имеющихся отличий», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент назвал самым главным то, что сегодня украинцы являются единой нацией и должны мужественно отбрасывать то, что их разъединяет.