Азаров требует выплатить долги по зарплатам к Новому году
Премьер-министр Николай Азаров заявил, что задолженность по зарплате для всех работников бюджетной сферы должна быть погашена до Нового года.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В последний месяц я получал разные сообщения и о задержках зарплаты, и о нарушениях в работе жилищно-коммунальных служб. На сегодня я могу сказать, что все области в полном объеме получили необходимые финансовые ресурсы, и до Нового года ни один работник в бюджетной сфере не должен иметь задолженности по зарплате", - цитирует Азарова Тиждень.ua.
Кроме того, премьер-министр отметил, что он ждет информации, если где-нибудь ситуация с долгами не исправлена, то виновные должностные лица будут наказаны.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря Государственная казначейская служба Украины перечислила местным бюджетам в полном объеме дополнительные средства, выделенные Кабмином на ликвидацию задержек со своевременной выплатой заработной платы бюджетникам.