Азаров требует выплатить долги по зарплатам к Новому году

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последний месяц я получал разные сообщения и о задержках зарплаты, и о нарушениях в работе жилищно-коммунальных служб. На сегодня я могу сказать, что все области в полном объеме получили необходимые финансовые ресурсы, и до Нового года ни один работник в бюджетной сфере не должен иметь задолженности по зарплате", - цитирует Азарова Тиждень.ua.

Кроме того, премьер-министр отметил, что он ждет информации, если где-нибудь ситуация с долгами не исправлена​​, то виновные должностные лица будут наказаны.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Государственная казначейская служба Украины перечислила местным бюджетам в полном объеме дополнительные средства, выделенные Кабмином на ликвидацию задержек со своевременной выплатой заработной платы бюджетникам.