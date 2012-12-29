Азаров требует выплатить долги по зарплатам к Новому году

07:33, 29 декабря 2012
Политика
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Премьер-министр Николай Азаров заявил, что задолженность по зарплате для всех работников бюджетной сферы должна быть погашена до Нового года.

Азаров требует отдать людям деньги до Нового года

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последний месяц я получал разные сообщения и о задержках зарплаты, и о нарушениях в работе жилищно-коммунальных служб. На сегодня я могу сказать, что все области в полном объеме получили необходимые финансовые ресурсы, и до Нового года ни один работник в бюджетной сфере не должен иметь задолженности по зарплате", - цитирует Азарова Тиждень.ua.

Кроме того, премьер-министр отметил, что он ждет информации, если где-нибудь ситуация с долгами не исправлена​​, то виновные должностные лица будут наказаны.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Государственная казначейская служба Украины перечислила местным бюджетам в полном объеме дополнительные средства, выделенные Кабмином на ликвидацию задержек со своевременной выплатой заработной платы бюджетникам.

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