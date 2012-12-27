Госказначейство говорит, что уже отдало деньги на зарплаты бюджетникам

Государственная казначейская служба Украины перечислила местным бюджетам в полном объеме дополнительные средства, выделенные Кабмином на ликвидацию задержек со своевременной выплатой заработной платы бюджетникам, пишет Зеркало недели.

Общая сумма средств составила 3 млрд грн. Деньги перечислялись в три этапа. В частности, 1,6 млрд грн было перечислено 6 декабря, еще по 700 млн грн - 21 и 27 декабря. Деньги перераспределялись по распоряжению Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря долги по зарплате бюджетникам в Украине составили 1,3 млрд грн.