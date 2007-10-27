В выборах поставили последнюю точку

В официальных изданиях “Голос Украины” и “Урядовий кур’єр” опубликованы официальные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоялись 30 сентября.

Согласно опубликованным данным, которые были установлены Центральной избирательной комиссией, в парламент проходят Партия регионов - 34,37% голосов избирателей, Блок Юлии Тимошенко - 30,71%, Блок "Наша Украина - Народная самооборона" - 14,15%, Коммунистическая партия - 5,39%, Блок Литвина - 3,96%.

Таким образом, Партия регионов в Верховной Раде будет иметь 175 депутатских мандатов, БЮТ - 156, НУ-НС - 72, КПУ - 27 и Блок Литвина - 20.

Опубликование официальных результатов выборов стало возможным только после того, как 25 октября Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении исковых требований представителям пяти политических партий, которые обратились с иском к ЦИК.

Суд постановил, что ЦИК при установлении результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года действовал правомерно и придерживался действующего законодательства. В частности, согласно постановлению ВАСУ, протокол Центризбиркома от 15 октября об установлении результатов выборов в своем итоге полностью отвечает содержанию протоколов окружных избирательных комиссий и заграничного избирательного округа. При этом указанные протоколы не были ранее отменены Центральной избирательной комиссией или судами.

Исходя из этого, ВАСУ пришел к выводу, что к компетенции ЦИК не относится вопрос о пересчете голосов или признании выборов, недействительными на что указывали истцы.

Кроме того, суд не нашел нарушений в действиях ЦИК во время составления списков избирателей. В частности, в этом вопросе истцы указывали, что Центральная избирательная комиссия отстранилась от процесса составления списков избирателей. Суд в своем постановлении указал, что к процессу составления списков избирателей и их уточнению имели отношение исключительно рабочие группы органов местной власти.

Кроме того, суд не получил от истцов фактов подкупа избирателей, которые должны быть установлены судом, говорится в постановлении ВАСУ.

Согласно постановлению суда, ЦИК в полной мере выполнил свой долг по обеспечению предоставления субъектам избирательного процесса равного доступа к СМИ за счет государственных средств.

Своим постановлением Высший административный суд Украины отменил запрет на публикацию официальных результатов выборов в газетах “Урядовий кур’єр” и “Голос Украины”, которая была установлена с 17 октября.

Постановление ВАСУ вступило в силу с момента его обнародования, является окончательным и не подлежит обжалованию.