Жители ривненских общежитий просят защиты у Ющенко

Жители ведомственных общежитий Ривне, которых новые владельцы этого жилья угрожают выселить на улицу, обратились за защитой своих конституционных прав к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, а также к профильному Комитету Верховной Рады и Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в письме на имя главы государства речь идет о том, что более десяти общежитий областного центра были включены в уставные фонды предприятий, из-за чего сейчас почти 15 тысяч ривнян не могут приватизировать свои комнаты. Люди в письме отмечают, что их дела уже по несколько лет рассматриваются в городском суде, однако там затягивается их рассмотрение, создаются препятствия.

Авторы письма к Президенту пишут: «Мы заявляем - у нас есть все основания считать городской суд несправедливым. Обращаем Ваше внимание на то, что Высший административный суд Украины 10 октября 2007 года принял решение в интересах жителей общежития по ул. Видинской, 10. Своим постановлением судьи Высшего административного суда подтвердили - ривненские суды не прониклись проблемами простых людей, которых в свое время продали, как рабов, вместе с их жильем».