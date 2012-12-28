Посол при ЕС надеется, что Кокс и Квасьневский приедут еще

Об этом К.Елисеев заявил в интервью проекта “УНИАН – Новости ЕС".

«Я бы очень хотел, чтобы мандат этой миссии был продлен и расширен на предмет содействия проведению в Украине необходимых правовых и судебных реформ. Таким образом эта миссия может помочь приближению даты подписания соглашения с ЕС. Тем более, что результаты ее работы свидетельствуют, что Киев действительно может прислушиваться и способен выполнять то, что обещает», - сказал К.Елисеев.

Посол отметил, что миссия А.Квасневского и П.Кокса работает под личным патронатом Президента Европарламента Мартина Шульца, который, «по сути, взял на себя политическую ответственность за успех или провал миссии».

Посол отдельно обратил внимание на наличие прямого диалога между М.Шульцем и премьер-министра Украины Николаем Азаровым, что, по его словам, положительно повлияло на эффективность деятельности миссии.

«Квасневский и Кокс – лидеры, за которыми стоит большой штаб экспертов ЕС, тесно сотрудничающих с украинскими партнерами. Их миссия заключается в том, чтобы помочь нам в этот непростой период и в конечном итоге достичь конечной цели - заключения соглашения об ассоциации», - подчеркнул К.Елисеев.

Как сообщал УНИАН, президент Европарламента М.Шульц и премьер-министр Украины Н.Азаров договорились о направлении мониторинговой миссии для наблюдения и предоставления экспертной помощи по делам бывших правительственных чиновников, в том числе экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

На время парламентских выборов работа миссии была временно приостановлена, однако после их проведения – опять возобновлена.