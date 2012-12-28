Азаров назначил дежурных по стране на праздники

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил министрам и вице-премьерам дежурить в Кабинете министров в новогодние и рождественские праздники.

Об этом говорится в распоряжении «О дежурстве 30 и 31 декабря 2012 года, 1 и 5–7 января 2013 года» от 26 декабря, размещенном сегодня на Правительственном портале.

Так, 30 декабря будет дежурить вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, 31 декабря – министр внутренних дел Виталий Захарченко, 1 января – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник.

5 января будет работать министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, 6 января – министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник, 7 января – министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

В соответствии с решением главы правительства, министр Кабинета министров Украины Елена Лукаш должна обеспечить дежурство ответственных работников в Секретариате Кабмина.

Руководители министерств, других центральных органов исполнительной власти должны установить дежурство руководящих работников на указанный период.