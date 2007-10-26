Суд рассмотрел иск постпреда Президента о нелегитимности мэра Симферополя

Центральный районный суд Симферополя на открытом судебном заседании отклонил иск постоянного представителя Президента Украины в АРК, в котором он требовал признать незаконным пребывание Геннадия БАБЕНКО на посту мэра Симферополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Симферопольского городского совета, заслушав представителей сторон, проверив доводы сторон, материалы дела, коллегия судей решила, «что исковые требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению».

Как говорится в решении суда, в перечень полномочий постпреда главы государства в АРК и Представительства Президента не включены полномочия по обращению в суд без поручения Президента. «В административный суд имеет право обратиться с административным иском лицо, которое считает, что нарушены его права, свободы или интересы в сфере публично-правовых отношений. Субъект властных полномочий имеет право обратиться в административный суд в случаях, установленных законом», - говорят в пресс-центре.

«В случае выявления представителем Президента факта нарушения действующего законодательства в действиях органов местного самоуправления АР Крым законом предусмотрена четкая последовательность действий, а именно: внесение представления в орган местного самоуправления в АРК с требованием об устранении выявленных нарушений, о чем информируется Президент Украины», - говорится в решении суда.

В случае ненадлежащего реагирования на представление постоянного представителя Президента относительно незаконности принятых нормативно-правовых актов, он вносит предложение об отмене или остановке действия таких актов непосредственно Президенту. «Однако представитель истца в суде подтвердил факт того, что представитель Президента не обращался с представлением в местный орган самоуправления и не вносил предложения Президенту Украины, а непосредственно обратился в суд, мотивируя это тем, что у него есть это право», - говорят в пресс-центре горсовета.

«Таким образом, обвиняя городского председателя в некомпетентности (в части исполнения полномочий мэра), постоянный представитель Президента сам оказался некомпетентным в своих обязанностях», - считают в горсовете.

24 октября 2006 года тогдашний постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ обратился в суд с административным иском к Симферопольскому городскому совету, исполнительному комитету горсовета и мэру города Г.БАБЕНКО о признании его действий по исполнению полномочий городского председателя противоправными. В частности, это касается подписания решений, принятых городским советом, и распоряжений мэром. Постпред в своем иске требовал признать некомпетентность Г.БАБЕНКО как Симферопольского городского председателя, запретить осуществление полномочий мэра, признать недействительными и отменить решения и распоряжения Симферопольского горсовета, подписанные Г.БАБЕНКО. Нелегитимность мэра в суде отстаивали и те, кто был постпредом после Г.МОСКАЛЯ.