Фесенко не исключает третьего пришествия Плюща

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ третий раз может возглавить Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал сегодня на заседании круглого стола в Киеве.

По словам В.ФЕСЕНКО, сегодня в основном говорят о проблемном моменте, который касается утверждения лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины. Однако он считает, что у «оранжевой» коалиции есть еще один проблемный момент – избрание спикера парламента.

По словам политолога, «ни для кого не секрет, что в НУ-НС существует неявная, скрытая оппозиция к Вячеславу КИРИЛЕНКО».

В.ФЕСЕНКО убежден, что при избрании председателя Верховной Рады V cозыва могут возникнуть проблемы. По его мнению, для обеспечения эффективной работы парламента, в том числе плодотворного сотрудничества коалиции с оппозицией, спикером должна стать «компромиссная фигура». Политолог считает, что такой фигурой может быть И.ПЛЮЩ.

«Поэтому нельзя исключать «третьего пришествия» Ивана ПЛЮЩА на пост спикера», -сказал В.ФЕСЕНКО. По его словам, об этой кандидатуре на должность спикера ведется немало разговоров в кулуарах.

Кроме того, по мнению В.ФЕСЕНКО, такой нейтральной фигурой мог бы стать и лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН. В то же время, политолог сомневается в том, согласен ли В.ЛИТВИН быть нейтральным, исходя из его президентских амбиций.

В.ФЕСЕНКО также считает, что, отдав В.ЛИТВИНУ должность председателя ВР, НУ-НС «может быть был бы не против таким образом включить в коалицию Блок Литвина».

В то же время, по мнению политолога, после коалициады-2006 в БЮТ опасаются привлекать на свою сторону третьего партнера, который может подвести.

Справка УНИАН. И.ПЛЮЩ возглавлял Верховную Раду с декабря 1991 по апрель 1994 г. и с февраля 2000 по май 2002 г.