Балога: Президенту пытались пустить пыль в глаза

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает, что дисциплинарные взыскания за невыполнение указов главы государства неминуемы.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, размещенном на официальном сайте главы государства.

Он назвал вполне справедливыми и своевременными дисциплинарные взыскания в отношении отдельных областных руководителей за неудовлетворительное выполнение президентского указа о подготовке мероприятий к 75-ой годовщине Голодомора.

По словам В.БАЛОГИ, во время заседания Координационного совета по подготовке церемоний по увековечению жертв геноцида украинского народа главой государства было выявлено вопиющее безразличие к этому делу некоторых региональных высоких должностных лиц.

«Президенту пытались пустить пыль в глаза, но эта попытка была напрасной. Его критика, высказанная в Харькове в адрес областных начальников, не зависла в воздухе: объявленные сегодня выговоры должны стать ощутимой прививкой от апатии», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Он заметил, что тема Голодомора – чрезвычайно болезненная и для Президента, и для всего украинского народа. «Безответственное отношение региональных властей к подготовке скорбных мероприятий вызвало у главы государства вполне понятное недовольство. В вопросе, который касается всей нации, всей страны не может быть разгильдяйства. Нужно провести большой объем кропотливой работы, чтобы трагическая страница украинской истории была глубоко изучена, а невинные жертвы Голодомора должным образом увековечены», - подчеркнул В.БАЛОГА.

В то же время руководитель Секретариата Президента предостерегает председателей ОГА от имитации работы по подготовке мероприятий к годовщине Голодомора. «Любая показуха или фальшь обернутся адекватными кадровыми решениями. Трагедия народа – это не повод для громких отчетов и хвастанья достижениями. Боль и горе тех жестоких лет должны быть осознаны нынешними и будущими поколениями украинцев. Работа в этом направлении не ограничивается разовыми акциями и категорически не может быть предметом пиара», - отметил глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА подчеркнул, что подготовка к годовщине Голодомора стоит отдельным пунктом повестки дня Президента. Он тщательно контролирует весь комплекс мероприятий – поисковых, научных, организационных, информационно-просветительских – по этому сверхважному вопросу. «Если чиновники позволят себе пренебрежительно относиться к президентским директивам и установкам, то одними только выговорами не обойдутся», – предупредил глава Секретариата.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор губернаторам Донецкой области Владимиру ЛОГВИНЕНКО, Запорожской – Евгению ЧЕРВОНЕНКО, Одесской - Ивану ПЛАЧКОВУ и Херсонской - Борису СИЛЕНКОВУ.

В соответствии с указом, выговор четырем председателям областных государственных администраций объявлен за значительные недостатки в работе по выполнению указа Президента «О мероприятиях в связи с 75-ой годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине», выявленных во время второго заседания Координационного совета по подготовке мероприятий в связи с 75-ой годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине, которое состоялось 23 октября в Харькове.