Ющенко возвращается из гетманской столицы
16:20, 26 октября 2007Политика
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Президент завершил поездку в Черниговскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Черниговскую область и отбыл в Киев.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках поездки В.ЮЩЕНКО ознакомился с ходом реконструкции участка дороги «Кипти-Глухов-Бачевск».
В пгт Батурин Президент принял участие в совещании по вопросам состояния выполнения мер, направленных на развитие Государственного историко-культурного заповедника «Гетманская столица».
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