Ющенко возвращается из гетманской столицы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Черниговскую область и отбыл в Киев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках поездки В.ЮЩЕНКО ознакомился с ходом реконструкции участка дороги «Кипти-Глухов-Бачевск».

В пгт Батурин Президент принял участие в совещании по вопросам состояния выполнения мер, направленных на развитие Государственного историко-культурного заповедника «Гетманская столица».