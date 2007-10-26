Ющенко возвращается из гетманской столицы

16:20, 26 октября 2007
Политика
571 0

Президент завершил поездку в Черниговскую область

Виктор Ющенко во время визита в историко-культурный заповедник «Гетманская столица» в БатуринеПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Черниговскую область и отбыл в Киев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках поездки В.ЮЩЕНКО ознакомился с ходом реконструкции участка дороги «Кипти-Глухов-Бачевск».

В пгт Батурин Президент принял участие в совещании по вопросам состояния выполнения мер, направленных на развитие Государственного историко-культурного заповедника «Гетманская столица».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter