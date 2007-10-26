Малинкович считает, что Партия регионов обанкротилась

Партия регионов “обанкротилась”, и в восточной Украине нужно создавать новую партию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на заседании круглого стола выразил директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ.

По его словам, нужно формировать новую политическую силу, которая будет отстаивать позиции и взгляды людей, проживающих на востоке страны. В.МАЛИНКОВИЧ считает, что в Партии регионов есть «маленький клан», который заставляет партию заключать соглашения с Президентом Украины. По его словам, именно благодаря этому клану в Партии регионов было принято решение об участии в досрочных парламентских выборах, на которых, как считает политолог, она, по сути, проиграла.

В.МАЛИНКОВИЧ убежден, что создание широкой коалиции было бы «противоестественным». По его словам, создание союза с блоком «Наша Украина – Народная самооборона», который, по сути, возглавляет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, для Партии регионов означает «сдачу своих избирателей».

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что политтехнологи советовали “регионалам” “не идти в парламент и сразу его заблокировать”.

По его словам, “финансисты и Партии регионов, и БЮТ выходят из того, что “две избирательные компании подряд - это слишком большой груз, который им очень тяжело вынести”.

Он также подчеркнул, что «фокус» со сложением полномочий 150-ю народными депутатами Верховной Рады V созыва удался потому, что в этом был заинтересован Президент Украины, а сейчас такой заинтересованности нет, и поэтому повторить такую ситуацию почти невозможно.