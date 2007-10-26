Ющенко хочет клонировать Таруту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает бизнесменов активнее приобщаться к развитию историко-культурных памятников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Батурине Черниговской области на совещании по вопросам состояния выполнения мер, направленных на развитие заповедника «Гетманская столица».

В.ЮЩЕНКО поблагодарил присутствующего на совещании председателя совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергея ТАРУТУ за активное участие в реконструкции «Гетманской столицы» в Батурине.

«Меня приятно удивляет этот человек. Дай Бог, чтобы мы могли клонировать таких ТАРУТ», - сказал он. Президент подчеркнул, что есть много объектов, требующих внимания бизнеса.

В.ЮЩЕНКО назвал роботу С.ТАРУТЫ у Батурине фантастической, заметив, что с такими бизнесменами можно поднять всю страну.