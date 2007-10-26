Ющенко призывает помаранчевых не терять времени

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает оперативно сформировать демократическую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Батурине Черниговской области.

В.ЮЩЕНКО отметил необходимость оперативно использовать время для формирования демократической коалиции.

«Я понимаю, сколько диалогов необходимо провести, как было столько сказано», - сказал Президент.

По его убеждению, между БЮТ и блоком “Наша Украина – Народная самооборона” нет идеологических разногласий. «Ну, простите, переход на формирование контрактной армии, разве это может быть каким-то разногласием. Человек, который может держать карандаш и может вести подсчеты, как осуществить этот процесс, который является профессиональным, думаю, за 10 минут даст ответ, как найти понимание в этом надуманном вопросе», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз выразил свою позицию, что нельзя спешить с переходом на контрактную армию.

Как считает Президент, проблема не в идеологии, а проблема в том, что «все сегодня люди, которые относятся к демократической коалиции, осознают тот вес ответственности относительно внутренней консолидации, которую нужно осуществить».

В.ЮЩЕНКО добавил, что два года тому назад такая консолидация уже была испорчена, «где было сказано очень много неправильных, лживых слов, обидных слов».

«Нужно быть просто мужественными, нужно начать с собственной дисциплины, как корректно говорить о тех, кто есть, прежде всего, твоим идейным партнером», - подчеркнул Президент.