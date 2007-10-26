Житомирским губернатором может стать человек Мороза

Исполняющим обязанности главы Житомирской областной государственной администрации может быть назначен Юрий ЗАБЕЛА, который занимает должность председателя Макаривской райгосадминистрации Киевской области. Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента Украины.

Источник отметил, что Ю.Забела является одновременно первым секретарем Макаривского райкома Социалистической партии Украины. Кроме того, его брат Леонид ЗАБЕЛА – возглавляет районную ячейку Партии регионов Емильчинского района Житомирской области.