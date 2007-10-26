Житомирским губернатором может стать человек Мороза

15:37, 26 октября 2007
Политика
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Проект указа уже готов?

Исполняющим обязанности главы Житомирской областной государственной администрации может быть назначен Юрий ЗАБЕЛА, который занимает должность председателя Макаривской райгосадминистрации Киевской области. Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента Украины.

Источник отметил, что Ю.Забела является одновременно первым секретарем Макаривского райкома Социалистической партии Украины. Кроме того, его брат Леонид ЗАБЕЛА – возглавляет районную ячейку Партии регионов Емильчинского района Житомирской области.

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