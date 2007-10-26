Депутатам 5 созыва дадут первый ранг госслужащего

“Не позже, чем через месяц после официального оглашения в официальных СМИ результатов выборов, должно состояться первое заседание Верховной Рады. Председатель действующей Верховной Рады выдает распоряжение, образуется рабочая группа по подготовке первой сессии, - рассказал в эксклюзивном комментарии УНИАН народный депутат Украины трех предыдущих созывов Борис Беспалый. - Там должны быть представлены кандидаты в депутаты, партии которых преодолели проходной барьер. И именно эта группа должна подготовить первое заседание новоизбранного Совета. После принятия присяги приобретает полномочия Верховная Рада 6 созыва и прекращаются полномочия депутатов 5 созыва и их помощников-консультантов. Депутатам предыдущего созыва председатель Верховной Рады присваивает первый ранг госслужащего и они засчитываются в резерв государственной службы.

ЦИК после публикации результатов выборов с завтрашнего дня должен начать выдачу временных удостоверений. И по этим временным удостоверениям новоизбранные депутаты проходят в зал первого заседания, а после принятия присяги им ЦИК обменивает временные удостоверения на постоянные".

На вопрос журналиста, может ли ЦИК отказать народному депутату в выдаче постоянного удостоверения, Борис Беспалый ответил: “Теоретически, есть ограничение, когда ЦИК может не обменять временное удостоверение на постоянное. Например, когда кто-то из депутатов трудится на работе, несовместимой со статусом народного депутата. Любая другая оплачиваемая работа несовместима с деятельностью депутата (кроме преподавательской и творческой). Есть, конечно, извороты, наподобие, почетный президент. Фактически люди обходят законодательство. При этом люди могут иметь акции, быть владельцами, но они не могут занимать должностей, не могут управлять. Кстати, в некоторых западных странах владельцы открыто остаются владельцами предприятий, без всяких там “почетный председатель”, но они лишены права лоббировать свое предприятие. У нас все почетные президенты занимаются прямым лоббированием. Подчеркну, до принятия присяги кандидаты, избранные народными депутатами, должны уволиться с предыдущих мест работы. Кстати, в 2005 году (когда куча министров и секретарь СНБО Петр Алексеевич Порошенко не могли определиться, где же они работают, в правительстве или в парламенте) мы сделали такие уточнения к закону о статусе народного депутата. Сейчас, если человек на протяжении двадцати дней по получении статуса депутата не может определиться, то его или принудительно лишают административной должности, или председатель Верховной Рады обращается в суд, чтобы лишить его мандата. Конечно, более логично было бы выставить “фильтр” для потенциальных совместителей, которые хотят сидеть на двух стульях: чтобы тех, кто не освободился с предыдущей работы, ЦИК просто не допускал к присяге”.