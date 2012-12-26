Новый лидер НРУ не верит, что Тарасюка зовут в замы Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Куйбида сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Когда пойдешь на рынок, там много информации наслушаешься. Правда, не всегда она отвечает действительности. Я слышал, что скоро Рождество, и я этой информации доверяю. А есть много информации, которую не воспринимаешь, зная больше то ли об обстоятельствах, то ли о людях» - сказал В.Куйбида.

По его словам, чтобы стать заместителем председателя другой партии, нужно выйти из предыдущей и стать членом этой другой партии. «И так зарекомендовать себя в другой партии, чтобы тебе сразу предложили уровень заместителя. Это феноменальный должен быть мужчина, как и феноменальная партия», - отметил председатель НРУ.

Также В.Куйбида заметил, что обычно партия в первую очередь заботится о собственных кадрах и готовит их, чтобы они могли подниматься по «партийным ступеням».

«Потому я к этому отношусь очень скептически», - сказал В.Куйбида и прибавил, что на днях сам Б.Тарасюк говорил ему о «странной информации на сайтах», которую собирается опровергнуть.

Как сообщал УНИАН, газета «КоммермантЪ - Украина» (№ 207 от 17 декабря) написала, что Б.Тарасюк может стать заместителем председателя партии «Батькивщина». Источники газеты в НРУ утверждают, что незадолго до съезда Б.Тарасюку была предложена эта должность, и он якобы принял это предложение.

В ”Батькивщине” заявили, что допускают такую возможность. ”Я не исключаю этого варианта, и, возможно, Борис Тарасюк будет заместителем председателя партии”, - сказал заместитель председателя фракции ”Батькивщина” Сергей Пашинский.

15 декабря НРУ на безальтернативной основе избрал своим председателем бывшего министра регионального развития и строительства В.Куйбиду. Его предшественник, народный депутат Б.Тарасюк неожиданно для делегатов съезда партии отказался от участия в выборах председателя НРУ.