Азаров назвал главное достижение 2012 года

Об этом он заявил сегодня во время последнего в 2012 году заседания правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Глава правительства подвел основные итоги года, в частности и относительно социально-экономического развития, повышения социальных стандартов, уровня жизни граждан.

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«А как по мне, самое главное, что в 2012 году наконец прекратилось сокращение населения нашей страны, - сказал Н.Азаров. - С начала года рождаемость увеличилась на 20 тысяч малышей. Вот эту самую дорогую для нас позитивную тенденцию нужно поддерживать и крепить».