Ющенко объявил выговор Червоненко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор губернаторам Донецкой области Владимиру ЛОГВИНЕНКО, Запорожской – Евгению ЧЕРВОНЕНКО, Одесской - Ивану ПЛАЧКОВУ и Херсонской - Борису СИЛЕНКОВУ.

Об этом идет речь в указе главы государства №1021/2007 от 26 октября, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

Согласно документу, выговор четырем председателям областных государственных администраций объявлен за значительные недостатки в работе по выполнению Указа Президента Украины от 28 марта 2007 года №250 «О мероприятиях в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине», обнаруженные во время второго заседания Координационного совета по подготовке мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине, которое состоялось 23 октября в Харькове.

Также Президент признал неудовлетворительной работу председателя Совета министров Автономной Республики Крым, председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций по организации подготовки мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине, в частности относительно составления списков жителей регионов, пострадавших от Голодомора 1932–1933 годов в Украине, и формирования соответствующих региональных книг памяти, благоустройства мест захоронений жертв геноцида украинского народа, демонтажа памятников и памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932–1933 годов в Украине и политических репрессий.

Кроме того, глава государства поручил председателям Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой областных, Киевской городской государственных администраций решить в установленном порядке вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, на которых возложена организация подготовки мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине.