Социологи похвалили себя и украинцев

Социологи отмечают повышение точности своих прогнозов в предвыборных исследованиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис» Александр ВИШНЯК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Прогнозы оказались более точными, чем на (парламентских) выборах в 2006 году», - сказал А.ВИШНЯК, отметив точность всех пяти экзит-полов и социологических исследований по рейтингам политических партий и сил.

По его мнению, повышению точности социологических прогнозов способствовали два фактора. «Украинское общество становится все более открытым и искренним, и это улучшает результаты всех социологов. А вторым фактором является структуризация партийного поля в Украине – уже нет десяти партий, которые получают 1% поддержки избирателей», - уточнил А.ВИШНЯК.

Вместе с тем, социолог считает, что все еще остается много проблем с методологией проведения социсследований и публикацией их результатов.

«Прежде всего, большинство социологов представляют СМИ политические рейтинги среди всех участников опросов. Это дезориентирует избирателя, поскольку эти рейтинги являются явно заниженными как в отношении лидеров избирательной гонки, так и тех, кто балансирует на грани трехпроцентного барьера. Нужно публиковать те рейтинги, которые рассчитываются из ответов респондентов, намеренных принимать участие в выборах», - пояснил А.ВИШНЯК.

В свою очередь, директор компании R&B Group Евгений КОПАТЬКО добавил к факторам точности дистанцированность социологических компаний от политических сил. «Когда меньше политики – более точные результаты», - отметил он.