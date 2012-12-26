«Свободовец» считает: оппозиция показала, что у ПР нет большинства

Оппозиция не голосовала за снятие депутатских полномочий с Игоря Прасолова, назначенного министром экономики, для того, чтобы продемонстрировать обществу, что сегодня Партия регионов не имеет большинства голосов в парламенте.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции «Свобода» Игорь Мирошниченко.

«Я был на одном радиоэфире вместе с дирижером Партии регионов господином Чечетовым, и он там заявил, что у Партии регионов запас прочности 250 - 300 голосов. Так вот мы увидели этот запас прочности - у Партии регионов нет большинства », - заявил Мирошниченко.